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21.11.19 17:39

Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома" (обновлено)

Бывший народный депутат Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома" (обновлено)

Информацию об этом Найем подтвердил во время пресс-конференции, посвященной годовщине Революции Достоинства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю заместителем генерального директора", – сказал Найем.

На сайте госконцерна среди заместителей гендиректора Айвараса Абромавичуса фамилии Найема пока нет.

Позднее в четверг эту информацию также подтвердили в пресс-службе "Укроборонпрома", передает Интерфакс-Украина.

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора еще в начале августа. 11 ноября 2019 он был назначен на должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", – уточнили в пресс-службе концерна.

Найем – народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщалось, ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.

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