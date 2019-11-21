Мустафа Найем стал заместителем главы "Укроборонпрома"

Информацию об этом Найем подтвердил во время пресс-конференции, посвященной годовщине Революции Достоинства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю заместителем генерального директора", – сказал Найем.

На сайте госконцерна среди заместителей гендиректора Айвараса Абромавичуса фамилии Найема пока нет.

Найем – народный депутат VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщалось, ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил заместителем генерального директора по цифровизации и инновациям бывшего гендиректора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву.

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению был назначен Руслан Корж.