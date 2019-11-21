Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ с начала года в 17 раз

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года возрос на 98,8 млрд грн, или почти в 17 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 12,9%, в то время как на начало года этот показатель был меньше 1%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.