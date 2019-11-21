Страны ОПЕК продлят ограничения на добычу нефти еще на полгода, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации, передает БизнесЦензор.

, при этом Россия поддержит усилия Саудовской Аравии, направленные на стабилизацию цен, на фоне IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, сообщили Рейтер источники в ОПЕК.

"Пока у нас два главных сценария: либо встретиться в декабре и продлить текущие сокращения до июня, либо отложить решение до начала следующего года, встретиться до марта, чтобы понять, как выглядит рынок, и продлить сокращения до середины года", – сказал источник в ОПЕК.

"Более вероятно, что мы продлим соглашение в декабре, чтобы дать позитивный сигнал рынку. Саудиты не хотят падения цен на нефть, они хотят стабилизировать цены из-за IPO (Aramco)", – добавил собеседник агентства.

В то же время один из делегатов в ОПЕК уточнил, что соглашение может быть продлено до конца июня.

"По моим ощущениям, (продление) до конца июня, чтобы избежать новой встречи в начале марта, с возможностью созыва (более ранней) встречи, если этого потребуют рыночные условия... на сегодняшний день является вероятным сценарием", – сказал он.

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По словам источников, официальное объявление об усилении сокращений маловероятно на данный момент, хотя рынки могут получить сигнал об улучшении соблюдения текущих квот.

Как сообщалось, в июле 2019 года страны ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. Позднее к этому решению присоединились союзники картеля, в том числе Россия.

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Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. После этого решение продлевалось.