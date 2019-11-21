Нацкомиссия повысит тарифы облэнерго с 1 января

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному 19 ноября к общественному обсуждению проекту постановления, максимальный рост стоимости услуг запланирован для АО "Укрзализныця" – в 2,2 раза, до 144,27 грн/МВт-ч для небытовых потребителей первого класса напряжения и 610,12 грн/МВт-ч для потребителей второго класса напряжения.

Минимальное повышения для потребителей по первому классу запланировано для "ДТЭК Высоковольтные сети" – на 11,14%, до 27,03 грн/МВт-ч, по второму классу – для потребителей "Ривнеоблэнерго" – на 9,83%, до 521,10 грн/МВт-ч.

Процесс пересмотра тарифов пока не касается ГП "Региональные электрические сети" и КП "Городские электрические сети", которые не предоставили необходимые для этого документы.

ООО "Луганское энергетическое объединение" не обращалось к регулятору с заявлением об утверждении тарифа на 2020 год, однако комиссия намерена скорректировать его в сторону уменьшения, изъяв из структуры объем инвестиционной программы за 2018 года (в размере 49,885 млн грн). Объединение не предоставило отчет о выполнении инвестпрограммы, что может свидетельствовать о ее невыполнении, поясняется в документе. Таким образом, комиссия планирует снизить тариф на 5,04% (до 201,60 грн/МВт-ч) для потребителей по первому классу, на 6% (до 897,69 грнМВт-ч) для потребителей по второму классу.

В проекте также указано, что в настоящее время комиссия не может рассматривать тарифный вопрос для ЧП "Гарантэнерго М" (Новый Роздол и Новояворовск), поскольку его лицензия была аннулирована в связи с нарушением компанией лицензионных условий ведения хоздеятельности, а постановление, которым был установлен тариф, утратил силу. В тоже время комиссия предлагает учесть объемы распределения э/э компанией "Гарантэнерго М" в тарифе ЧАО "Львовоблэнерго".