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21.11.19 20:38

Власти России разрешили силовикам сбивать беспилотники

Российская Госдума наделила сотрудников силовых ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты.

Власти России разрешили силовикам сбивать беспилотники

В окончательном чтении законопроект был принят на заседании в четверг, 21 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Закон наделяет российские Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО), МВД, Службу внешней разведки (СВР), Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН) полномочиями по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

ФСИН включили в перечень правоохранительных и силовых структур после обращения руководства ведомства в ходе второго чтения законопроекта.

Также в закон во время процедуры второго чтения была внесена норма, предоставляющая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.

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