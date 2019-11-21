"Газпром" выставил на продажу акции на $3,3 миллиарда

Исходя из текущей котировки акций Газпрома (248 рублей за акцию) стоимость пакета составляет примерно 211 миллиардов рублей ($3,3 млрд), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При открытии торгов четверга акции "Газпрома" подскочили на 1,8%.

Как отмечает агентство, акции Газпром выросли почти на 60% с начала года на фоне реформы менеджмента и из-за курса компании на увеличение дивидендов. Ожидания продажи крупного пакета акций также подстегивали стоимость бумаг.

В июле "Газпром" выручил $2,2 млрд от продажи 2,9% акций с 5% дисконтом к рыночной цене (200,5 рубля). Покупатель был один, до сих пор не известно, кто именно.

Накануне зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что сделка не связана с потребностью компании в средствах, передает Интерфакс.

"Председатель правления поставил задачу квазиказначейские бумаги продать. Не потому что нам деньги нужны, не потому что ликвидность нужна. Этот казначейский пакет как навес висел над капитализацией компании", – сказал зампред "Газпрома".

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Как сообщалось, по данным российских СМИ, "Газпром" отменил намеченное на прошлую неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги по инициативе "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Перед этим "Нафтогаз" добился ареста счетов SPV-компании для выпуска еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах – GazAsia Capital S.A.

"Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга на сумму около $3 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.