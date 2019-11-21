Власти России обязали устанавливать на смартфоны российский софт

Согласно закону, закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, определит правительство РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить российских пользователей доступом в интернет и услугами связи при покупке смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ" без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для гаджетов.

Ранее российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступала против данного проекта закона.

"По сути, то, что делают наши коллеги из Госдумы, – это выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. На iOS (операционная система Apple, – ред.) не переустанавливается ничего стороннего", – указывал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Он также отметил, что есть операционные системы, которые позволяют делать предустановку ПО, например, Andriod, но при введении обязательной предустановки будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

"Сейчас они договариваются на рыночных условиях, исходя из выгодности договоров, востребованности ПО. Если этот баланс изменится, от этого пострадают все", – считают в РАТЭК.