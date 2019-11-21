Кабмин отстранит главу Агентства по управлению коррупционными активами (обновлено)

Как сообщает пресс-служба правительства, решение было принято из-за срыва отопительного сезона выбранным АРМА управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине, передает БизнесЦензор.

"Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей", – сказано в сообщении.

В пресс-службе АРМА позднее сообщили, что не знают, кого отстранили от исполнения обязанностей, передает Украинская правда. В агентстве отметили, что в АРМА "ждут подтверждения этой информации", а руководитель АРМА Антон Янчук на месте и работает.

В свою очередь пресс-служба Кабмина изменила текст сообщения, удалив информацию об отстранении Янчука. Аналогичным образом были отредактированы посты в соцсетях премьер-министра Алексея Гончарука.

Как пояснила вечером в четверг пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, в настоящее время Янчук не отстранен с занимаемой должности, но соответствующее представление готовится.

"Вниманию представителей СМИ! Мы отредактировали формулировку, касающуюся руководства АРМА из-за некорректной юридической формулировки. Дисциплинарное производство в отношении господина Янчука возбуждено, Секретариату Кабинета министров поручено подготовить акт об отстранении. Благодарю за понимание", – написала Давитян в Facebook.

Кабинет министров назначил Янчука председателем АРМА в декабре 2016 года. До этого он работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром. У этой же фирмы он уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он на должность назначен в 2016 году сроком на пять лет.

Как сообщалсь, осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М" юриста Виталая Ушинского и экс-нардепа Владимира Купчака (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Под управлением "Гарант Энерго М" ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздол за прошлый отопительный сезон увеличили задолженность перед "Нафтогазом" и АО "Укртрансгаз" за использованный газ и услуги по его транспортировке на 400 млн грн – до почти 800 млн грн, а также оказались не готовы к запуску отопления.

В связи с этим новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).