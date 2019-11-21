Выплаты по "зеленому тарифу" в октябре сократились до 2,2 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

В частности, 18 ноября предприятие осуществило доплату производителям электроэнергии из альтернативных источников в размере 581 млн грн.

Таким образом, общая сумма выплат за произведенную электроэнергию октября составила 2,23 млрд грн.

Кроме того, за первую декаду ноября "Гарантированный покупатель" уже оплатил производителям электроэнергии из альтернативных источников авансовый платеж на сумму 752,5 млн грн.

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Как сообщалось, в сентябре госпредприятие "Гарантированный покупатель" выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников 3,1 млрд грн.

За август выплаты составили 3,4 млрд грн, за июль – 3 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.