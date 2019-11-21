Прокуратура вручила подозрение мэру Львова Садовому (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом Садовый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию СТР. Мы от этой компании получили за землю 54 млн грн", – сказал Садовый.

По словам городского головы, на выкупленном участке инвестор планировал построить индустриальный парк, но реализация проекта была заблокирована действиями государственной власти и Генеральной прокуратуры.

"С того времени, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит", – добавил мэр Львова.

В свою очередь в пресс-службе САП заявили, что подозрения должностным лицам Львовского городского совета вручены в связи с дело об операциях с земельными участками, которые, по версии следствия, нанесли ущерб государству на сумму свыше 93,5 млн грн.

Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

По данным САП, в 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.

"В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности", – сказано в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Руського сельского совета Львовской области, как земля сельскохозяйственного назначения.

Чиновникам инкриминируется совершение коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом. 15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.