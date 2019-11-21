Прокуратура вручила подозрение мэру Львова Садовому

Как передает БизнесЦензор, об этом Садовый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию СТР. Мы от этой компании получили за землю 54 млн грн", – сказал Садовый.

По словам городского головы, на выкупленном участке инвестор планировал построить индустриальный парк, но реализация проекта была заблокирована действиями государственной власти и Генеральной прокуратуры.

"С того времени, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит", – добавил мэр Львова.

Напомним, Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом. 15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.