Чешской Leo Express разрешили запустить поезд через Польшу к границе с Украиной

Как пишет Rynek kolejowy, UTK (Администрация железнодорожного транспорта Польши) разрешил Leo Express с 11 декабря этого года обслуживать маршрут Прага-Медыка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Разрешение выдано сроком на пять лет – до 10 декабря 2024 года. Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно.

На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле.

При этом сроки начала курсирования поездов Leo Express по этому маршруту пока не называются.

Как сообщалось, ранее стало известно, что другой чешский частный перевозчик RegioJet планирует запустить прямой поезд из Праги до украинской пограничной станции Мостиска 2 во Львовской в июне 2020 года.