"Укрзализныця" пустит маршрут поезда из Киева в Карпаты через Черновцы

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", он станет уже третьим поездом, который соединит столицу Украины с Черновцами, передает БизнесЦензор.

"Также благодаря новому маршруту поезда №357/358 Киев-Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины", – отмечается в сообщении.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22. В Черновцах он будет делать остановку в 04:20. Обратно поезд будет отправляться о 11:18 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 6:32. Остановка в Черновцах запланирована в 17:15.

Напомним, сейчас из Киева в Черновцы курсируют поезда №7/8 и №117/118.