Власти Франции продали национального оператора лотерей за 1,9 миллиарда евро

IPO компании стало крупнейшим с момента первичного размещения акций Electricite de France SA в 2005 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство Франции продало 52% в FDJ, разместив акции среди институциональных инвесторов по цене 19,9 евро за бумагу и среди розничных инвесторов – по цене 19,5 евро.

На долю розничных инвесторов пришлось 40,5% размещения.

Francaise des Jeux ведет свою историю с 1993 года, когда была создана национальная лотерея для поддержки солдат, пострадавших в ходе Второй мировой войны.

Выручка компании в прошлом году составила 1,8 млрд евро, прибыль – 170 млн евро. Доля Франции в FDJ в результате размещения акций сократилась до 20% с 72%.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о легализации игорного бизнеса, в том числе лотерей.

В бюджете на 2020 год предусмотрены поступления в размере 3 млрд грн от платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения всех видов азартных игр и лотерей, хотя соответствующий законопроект еще не принят.

Ранее Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.