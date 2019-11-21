Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, после принятия закона при оформлении доверенности у нотариуса кроме получения ее на стандартном бумажном бланке, можно будет также получить pdf-файл, заверенный электронной подписью.

"Во-первых, это очень удобно. Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее, кому нужно, по почте или в мессенжер!", – пояснил Дубилет.

Кроме того, по словам министра, файлы с электронными подписями более безопасны, так как часто случаи рейдерства происходят с использованием поддельных бланков доверенностей.

"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", – отметил Дубилет.

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Министр добавил, что для внедрения этого нововведения не потребуется значительных технических изменений.

"У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и подзаконных актах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", – добавил Дубилет.

Министр подчеркнул, что на первом этапе электронные доверенности будут выдаваться только в дополнение к бумажным.

"Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", – отметил глава министерства.