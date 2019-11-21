Зеленский прокомментировал покупку катеров для МВД во Франции за 136 миллионов евро

Об этом президент заявил на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ трех военных кораблей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, президент указал, что контракт с Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей важен для Украины, но необходимо поддерживать в первую очередь отечественное производство.

"Честно скажу, что этот контракт готовился еще до моего президентства. Я сегодня поддерживаю этот контракт. В любом случае, для нас важнее свое производство, поддерживать Николаев и область, чтобы профессионалы, которые уехали, потому что здесь ничего не строилось многие годы, вернулись домой", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что есть стратегия, которую ему представлял командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"Мы планируем строить корветы. Есть план, но вы же знаете, что любой план должен поддерживаться реальными сроками и бюджетом", – отметил президент.

В свою очередь адмирал Воронченко напомнил, что к 2028 году планируется построить четыре корабля типа "корвет".

Как сообщалось, 19 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал межправительственное рамочное соглашение с Францией о покупке 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины на общую сумму 136 млн евро, 85% которой предоставит в виде кредита французское казначейство.

Напомним, утвержденная правительством Украины в ноябре 2017 года новая редакция госпрограммы "Корвет", принятой в 2011 году и замороженной в новой ситуации в стране в 2014 году, предусматривает строительство до 2028 года для ВМСУ 4 кораблей типа "корвет", сдача головного корабля заказчику намечена на 2022 год.