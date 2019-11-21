Зеленский досрочно открыл мост на оккупированный Донбасс на Луганщине

Об этом собщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Глава государства ознакомился с процессом восстановления мостового перехода через р. Северский Донец, по которому местные жители пересекают линию разграничения. Владимира Зеленского проинформировали, что на данный момент все строительные работы завершены, а открыть мост планируют через два дня. Президент поручил открыть переправу уже сегодня", – сказано в сообщении.

По словам главы государства, восстановление моста является знаковой миссией.

"Для нас сегодня действительно очень важный день. Четыре месяца назад мы пришли сюда, и не было качественной дороги, автобусов, люди не могли нормально добираться, не было моста. Это очень символично. Потому что это (восстановление моста, – ред.) – одна из гуманитарных миссий украинской власти и наших близких партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Как напомнили в пресс-службе президента, восстановить и открыть мост планировали до 27 ноября. 2 сентября президент объявил о начале восстановления моста.