Кабмин ужесточил требования к энергопотреблению обогревателей

Об этом сообщает пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Указанный документ имеет целью обеспечить улучшение энергетических и экологических характеристик обогревателей помещений и комбинированных обогревателей, что в результате позволит постепенно увеличить количество энергоэффективных товаров на рынке", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что введение системы установления требований по экодизайну позволит постепенно устранять с рынка товары, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Украина вводит систему требований по экодизайну энергопотребляющих продуктов в соответствии с обновленным законодательством ЕС в рамках выполнения Украиной взятых на себя обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщалось, в августе Кабмин одобрил техрегламенты для духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек, ламп ненаправленного излучения, посудомоечных машин, водонагревателей и баков-аккумуляторов, компьютеров и компьютерных серверов, люминесцентных и газоразрядных ламп, кондиционеров, телевизоров, офисного оборудования, стиральных машин.



