Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Так, комитет по вопросам цифровой трансформации на своем заседании рассмотрел проект закона "О внесении изменения в статью 130 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (№2309).

Законопроектом предлагается исключить газету "Урядовый курьер" из перечня изданий, где обязательно публикуется информация о создании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей Украины и вопросов, выносимых на его рассмотрение, поскольку в последние годы тираж данной газеты сокращается и на сегодня она не может в полной мере считаться общегосударственной.

В проекте остается обязательность публикации указанной информации в газете "Голос Украины". Кроме того, предлагается дублировать информацию о принятых органами власти решения на веб-портале "Судебная власть Украины".

Члены Комитета также рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины" (№2308), которым предлагается изменить место обязательной публикации законопроекта о государственном бюджете Украины и ежегодной информации о выполнении государственного бюджета Украины из газеты "Урядовый курьер" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

При этом остается обязательность печати ежегодной информации о выполнении бюджета Украины и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами.

Кроме того, члены Комитета приняли решение направили письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о включении в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно опубликования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде" (№2307).

Данным проектом предусмотрено, что опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЭКУ вместо печати в газете "Урядовый курьер" возможно путем их размещения на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины в порядке, определенном Кабинетом министров. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в силу.

Также в законопроекте предусмотрено исключение из законов Украины и требований о необходимости одновременного печати в газете "Урядовый курьер" и других официальных печатных изданиях, официальной информации и оставлены требования относительно печати информации в газете "Голос Украины" или "Официальном вестнике Украины".

Во время заседания члены Комитета заслушали и приняли к сведению информацию руководителя Управления автоматизированных систем Верховной Рады Алексея Сидоренко о разработаны автоматизированные системы для цифровой трансформации законодательного процесса.

Народные депутаты утвердили расписание заседаний Комитета на декабрь 2019 года.