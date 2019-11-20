Ryanair и Wizz Air обнародовали статистику своей работы. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Из данных следует, что средний тариф у Wizz Air составлял 43,3 евро, что ниже аналогичного показателя у Ryanair - 44 евро. Но при этом затраты на перевозку одного пассажира у Wizz Air были выше - 56,8 евро против 47,9 евро у Ryanair.

Фактически это означает, что плата за билеты не покрывает реальных расходов лоукостов. Однако несмотря на это Ryanair получил 1 млрд 152,7 млн евро чистой прибыли за первое полугодие 2020 финансового года, а Wizz Air - 371,5 млн евро.

Это удалось достичь за счет получения денег от продажи дополнительных услуг - багажа, приоритетной посадки, питания на борту и так далее. Например, с каждого пассажира Wizz Air получал дополнительно 32,3 евро за каждый перелет, Ryanair - 19 евро. Общий средний доход с пассажира за перелет у Wizz Air составлял 75,6 евро, у Ryanair - 63 евро.

Дополнительно Wizz Air обнародовал информацию о налете своих самолетов. В среднем на каждое воздушное судно приходилось по 5,6 вылетов в день. Средняя длина рейсов составляла 1630 км. Каждый самолет в среднем находился в эксплуатации 13,37 блок-часов в день. Под этим параметром подразумевается непосредственно сам перелет и время, которое требовалось на выруливание и заруливание на стоянку.



