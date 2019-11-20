Украина с начала года снизила производство электроэнергии 1,7%

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за этот период снизили выработку электроэнергии на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 67 млрд 85,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 31 млрд 210,9 млн кВт-ч (+3,4% к январю-октябрю 2018 года), Южно-Украинской – 14 млрд 359,8 млн кВт-ч (+3,4%), Ривненской – 14 млрд 236,3 млн кВт-ч (+6,2%), Хмельницкой – 7 млрд 278,9 млн кВт-ч (-33,2%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 1,1% – до 46 млрд 923,3 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС увеличили производство 1% – до 38 млрд 732,3 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ – на 1,1%, до 8,191 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-октябре 2019 года сократили производство на 37,5% – до 6 млрд 637,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 17,5% – до 1 млрд 461,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в два раза – до 4 млрд 573,1 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53% (в январе-октябре 2018 года – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 37% (36%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (8,2%), блок-станций – 1,2% (1%), альтернативных источников – 3,6% (1,7%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в октябре 2019 года снизилось на 5% (на 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 12 млрд 349,3 млн кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за 10 месяцев 2019 года сократился на 3,3% (на 514,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15 млн 182,9 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2018 году возросло на 2,5% (на 3 млрд 936,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 159 млрд 350,9 млн кВт-ч. В том числе АЭС выработали 84 млрд 398,2 млн кВт-ч (-1,4%), ГК ТЭС – 47 млрд 791,5 млн кВт-ч (+6,3%), ТЭЦ и КУ – 11 млрд 16,2 млн кВт-ч (+1,2%), ГЭС и ГАЭС – 12 млрд 8,4 млн кВт-ч (+13,6%), блок-станции – 1 млрд 503,6 млн кВт-ч (-1,9%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) - 2,633 млрд кВт-ч (+38,8%).