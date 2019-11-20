Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 1,5%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 10,9% (на 339,2 млн кВт-ч) – до 3,442 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 2,5% (на 29,3 млн кВт-ч) – до 1,132 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 552,7 млн кВт-ч, что на 29,6% (на 232,8 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-октябре 2018 года.

В Беларусь и Россию за 10 месяцев 2018 и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина в июле 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого с начала текущего года составил 1 млрд 538,1 млн кВт-ч. В том числе из Словакии было поставлено 573,9 млн кВт-ч, из Беларуси – 644,9 млн кВт-ч, из Венгрии – 191,5 млн кВт-ч, из РФ – 127,9 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за 10 месяцев текущего года из РФ импортировано 29,8 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,8 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в январе-октябре 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 13,2% (на $35,094 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $301,207 млн, в том числе в Венгрию – на $186 млн, Польшу – на $68,93 млн, Молдову – на $35,761 млн, другие страны – на $10,516 млн.

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн.