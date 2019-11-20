Кабмин утвердил законопроект о мультимодальных перевозках

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

По словам главы ведомства Владислава Криклия, мультимодальные перевозки и создание цифровых транспортных коридоров позволят Украине реализовать свой транзитный потенциал.

Криклий подчеркнул, что Украина должна реализовать свой транзитный потенциал и стать транспортным хабом, который свяжет Европу с Азией, используя для этого все возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии, и мультимодальные перевозки.

Проект закона "О мультимодальных перевозках" направлен на присоединение страны к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA – международной транспортной программы при участии Европейского союза и 14 государств-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центральноазиатского регионов.

В законопроекте закрепляется право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозки груза на основании заключения единого договора по всем этапам перевозки независимо от смены видов транспорта и осуществлять перевозки груза по одному перевозочному документу, по которому стороны пришли к соглашению.

Предполагается, что во время предоставления услуг по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора смешанной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза до момента выдачи груза. Это дает возможность уменьшить объемы использования автомобильного транспорта и использовать более экологичные способы перевозки, чем создаются предпосылки для укрепления и сохранения здоровья людей.