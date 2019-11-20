Минэкономики запустило портал с публичной кадастровой картой

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Система земельного мониторинга позволит увидеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается и уплачиваются ли налоги", – сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов в ходе презентации ресурса.

По словам министра, проект предусматривает обмен данными со всеми госреестрами. Таким образом, пользователь портала сможет отследить стоимость договоров о покупке-продаже, а государство получит возможность отслеживать концентрацию земель в одних руках.

Как отметил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко, по самым скромным оценкам, объем теневого рынка земли составляет около 10-12 млн га.

"Это програмно-технический комплекс позволит увидеть настоящие масштабы теневого рынка", – сказал Лещенко.

Таким образом государство рассчитывает получить реальные данные об урожае зерна, поскольку многие хозяйства подают заниженные показатели урожайности.

"Украина – это больше, чем 70 млн тонн зерна, мы доходим до уровня 100, но он скрыт", – подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Госбюджет на 2020 год предусматривает 4 млрд грн на финансирование кредитов для фермеров на покупку земли. Как уточнил Милованов, кредиты в гривне по 3-5% годовых будут выдаваться на сумму до 5 млрд грн.