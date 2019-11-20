Кабмин упростил порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, из порядка исключено такое определение как "ручная кладь".

Согласно действующим нормам, перемещение товаров физическими лицами в ручной клади и/или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом осуществляется по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются соответствующим приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Сейчас через линию соприкосновения физлица могут проводить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека.

"Этот казалось бы, незначительный ньюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории",- считают в правительстве.

Также решение правительства предусматривает:

упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

внесение изменений в справки о подаче документов для дальнейшего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, который удостоверяет указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается во время перемещения лиц через линию разграничения.

Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.