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20.11.19 17:56

Кабмин упростил порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе

Кабинет министров Украины упростил процедуру пересечения линии разграничения на востоке Украины и порядок перемещения через нее товаров населением.

Кабмин упростил порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, из порядка исключено такое определение как "ручная кладь".

Согласно действующим нормам, перемещение товаров физическими лицами в ручной клади и/или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом осуществляется по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются соответствующим приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Сейчас через линию соприкосновения физлица могут проводить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека.

"Этот казалось бы, незначительный ньюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории",- считают в правительстве.

Также решение правительства предусматривает:

Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

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