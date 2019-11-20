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20.11.19 20:15

Volkswagen представил новый электромобиль. ФОТО

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе автопроизводитель Volkswagen представил свой новый электромобиль ID Space Vizzion. Новинка получила универсальный тип кузова.

Volkswagen представил новый электромобиль. ФОТО

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, ID Space Vizzion - это тот же седан ID Vizzion, представленный в Женеве в прошлом году, но с другим типом кузова: универсал вместо седана.

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ID Space Vizzion - это уже седьмой по счету электрический концепт Volkswagen после хэтчбека ID 3, спорткара ID R, большого и маленького кроссоверов ID Roomzz и ID Crozz, багги ID Buggy, микроавтобуса ID Buzz и, собственно, седана ID Vizzion.

Volkswagen представил новый электромобиль 02

Базовая версия ID Space Vizzion будет оснащаться электродвигателем мощностью 275 л.с., размещенным на задней оси. Но в планах есть и полноприводный вариант - суммарная мощность силовых установок составит 355 л.с.

Volkswagen представил новый электромобиль 03

Оценочный запас хода при использовании аккумуляторного блока емкостью 82 кВт-ч - 485 км по методике EPA.

В салоне электромобиля - большой дисплей диагональю 15,6 дюйма на центральной консоли и дополнительный экран чуть меньше - в приборном щитке. В то же время в компании считают более подходящим способом для восприятия информации - вывод основных параметров на ветровое стекло. Судя по всему, такая система будет уже в базе.

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Универсал получил панорамную крышу, тачпады вместо традиционных дверных ручек (они плохи с точки зрения аэродинамики), а также лонгборды, хранящиеся в специальной нише в багажнике.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. В продажу в США ID Space Vizzion поступит в 2022 году.

Volkswagen представил новый электромобиль 05

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