Правительство одобрило 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, правительство внесло изменения в План действий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Обновленный План учитывает углубление двусторонних отношений Украина-ЕС и направлен на выполнение целей Программы деятельности правительства, а именно достижения соответствия критериям членства Украины в Европейском союзе. План актуализирует и дополняет задачи в соответствии с законодательством ЕС по следующим направлениям: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.

Также Правительство приняло ряд нормативно-правовых актов относительно подписания дополнительных соглашений между Правительством Украины и Европейской Комиссией, которыми вносятся изменения к соглашениям о финансировании определенных программ. В частности, относительно поддержки в Украине реформы в сфере юстиции (программа предоставления гражданам бесплатной правовой помощи), создание новых эффективных центров предоставления административных услуг, управление миграционными процессами и предоставление убежища, продолжение комплексного реформирования государственного управления.

Кроме того, Правительство одобрило законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА. Присоединение к этой международной транспортной программе будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации движения товаров между Украиной и ЕС.

Одобрен законопроект о таможенном тарифе Украины предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптации статистической системы Украины к международным стандартам.

В пакете принятых документов - реализация пилотного проекта по созданию Агентства регионального развития "Офис евроинтеграции" в Херсонской области. Агентство будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, бизнес-контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС. Кроме того, пилотный проект фокусирует внимание на "регионализации" евроинтеграции, что позволит направить дополнительные ресурсы в области и общины для того, чтобы жители регионов непосредственно ощущали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС. После реализации пилотного проекта в Херсонской области инициатива будет распространена на все регионы Украины в течение 2020-2024 годов.

Правительство совместно с ЕС решают социально-экономические проблемы 5,9 млн украинцев, которые проживают в украинской части Дунайского региона. С этой целью Правительство приняло решение о введении национальной системы управления и контроля за выполнением Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Реализация нормативного акта направлена на достижение целей государственной политики, определенных Программой деятельности Кабинета министров Украины. А именно: украинцы более эффективно и экономно используют природные ресурсы; украинцы живут в комфортных городах и селах; украинцы, которые живут в "депрессивных регионах", имеют достаточные возможности для развития.

Кроме того, Правительство утвердило план действий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года и внес изменения в некоторые законодательные акты относительно объектов повышенной опасности.

Также Правительство утвердило Положение о конкурсном отборе научных, научно-технических работ, финансируемых за счет Европейского союза для выполнения обязательств Украины в Рамочной программе ЕС по научным исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" и приняло другие важные решения в этой сфере. Согласно документу, будут установлены четкие, единые и исчерпывающие требования к участникам конкурсного отбора и определены процедура проведения и предоставления финансирования в рамках конкурсного отбора. Нормативный акт направлен на достижение цели 1.5. "Украинские ученые имеют надлежащие условия для исследований и интегрированы в мировое научное пространство" Программы деятельности Кабинета министров.