Кабмин назначил нового главу Укртрансбезопасности (обновлено)

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Кроме того, Кабмин объявил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Им стал Кирилл Хомяков.