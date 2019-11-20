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20.11.19 16:19

Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании в среду, 20 ноября, назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Дениса Башлыка.

госгеокадастр

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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