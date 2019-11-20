Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.