Небанковские финучреждения увеличили уплату налога на прибыль на 32%

Об этом сообщил Интерфакс-Украина член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает БизнесЦензор.

Залетов также отметил, что львиная доля (77,3%) налога на прибыль, уплаченного в январе-сентябре 2019 года, приходится на страховые компании, у которых темп рост этого показателя составил 24,2%. В то же время другие финчреждения, в частности финансовые компании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 66,1%. Такая позитивная динамика фискальных поступлений связана с активным ростом услуг, предоставленных небанковскими финансовыми учреждениями, особенно в части микрокредитования и финансового лизинга.

По мнению Залетова, дальнейшее развитие этого сегмента финансовой системы страны будет зависеть от принятия пакета законопроектов, разработанных с участием Нацкомфинуслуг и направленных на стимулирование продаж небанковских финансовых услуг, ориентированных на социальные нужды населения и цифровые технологии.