Минэкономики ждет миссию ЕС по "промышленному безвизу" в начале 2020 года

Такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"По АСАА мы договорились, что оценочная миссия, предусмотренная дорожной картой по АСАА, состоится в первом квартале 2020 года", - сообщил Качка по итогам переговоров в Брюсселе.

По словам Качки, предыдущая миссия "должна убедить всех нас, что есть смысл в организации официальной оценочной миссии".

Относительно таможенного "безвиза" в Брюсселе согласовали "четкий план внедрения нового законодательства по совместному транзиту и авторизованных экономических операторов", отметил Качка.

"За 12 месяцев должны выйти на официальные переговоры о взаимном признании АЕО", - рассказал торгпред.

Стороны также официально одобрили стратегию в сфере санитарии и фитосанитарии: "Договорились постепенно расчищать завалы со взаимного признания эквивалентности. Начнем с семян".

В публичных закупках, говорит Качка, "официально оформляем открытие рынка за первой фазой и переходим ко второй".

"Интеллектуальная собственность: договорились о более тщательном мониторинге, поскольку большинство проблем в этой сфере является вопросом практики, а не законодательства. Режим внутреннего рынка для телекома, почтовых, финансовых и транспортных услуг: консолидируем обновления приложении XVII, а также координируем усилия во всех сферах (обмен таблицами соответствия, оценочные миссии и тому подобное) так чтобы достичь цели, заложенной в этом приложении", - рассказал торгпред.

Украина также обсудила с представителями ЕС проблемные вопросы.

"Хмель, пестициды, янтарь, лес и тому подобное. И, конечно же, польские разрешения на автомобильные перевозки. И наконец начали разговор о развитии сделки - что и как в ней надо обновить и развить, чтобы она соответствовала нынешней интенсивности наших отношений", - добавил Качка.