Минэкономики уже передало на приватизацию 339 госпредприятий, – Гончарук (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"Сегодня 339 предприятий из 500, определенных президентом как цель уже передано", – сказал премьер.

Гончарук добавил, что до конца года количество переданных ФГИ гсопредприятий достигнет 500.

Как написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, из этих 339 предприятий ни одно не является стратегическим, не выполняет уникальную сервисную функцию и большинство - в критическом финансовом состоянии.

"Для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей", – написал Милованов.

Он также сообщил, что в целом согласовали к приватизации 737 госпредприятий предприятий различных отраслей. Все остальные (вне 339) будут переданы позднее.

Согласно приказу Президента Украины по поручению Премьер-министра Украины, каждое министерство должно провести анализ имеющегося имущества и сделать его управление эффективным, в том числе за счет приватизации.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, государство намерено оставить в своей собственности 766 из 3,64 тыс. государственных предприятий.