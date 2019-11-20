Власти России надеются запустить "Северный поток-2" до конца года

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

"Это вопрос к Nord Stream 2 (оператор проекта, учредителем является "Газпром") в большей степени. Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы", – сказал Новак.

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Как сообщалось, в конце октября Датское энергетическое агентство предоставило дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Дания оставалсь последней страной, которая не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.