Кабмин уволил замминистра здравоохранения после обвинений в давлении

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам премьера, Загрийчук сам подал заявление на увольнение и министр Зоряна Скалецкая инициировала его рассмотрение на заседании Кабмина.

"Мы приняли решение об удовлетворении заявления", – сообщил Гончарук.

Ранее представители команды Ульяны Супрун обвинили Загрийчука в давлении, сообщал bihus.info.

В частности, глава Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова рассказала, что новый заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил ей уволиться и пытался вернуть непрозрачные схемы распределения средств. Загрийчук также высказывал пожелания назначать главных врачей, вернуть единоличное влияние главных специалистов и единоличную модель выдачи разрешений на лечение за рубежом.

Михаил Загрийчук был назначен на должность заместителя министра 11 сентября, он врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.