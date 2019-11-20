Путин заявил об опасности отказа от нефти и газа для развития цивилизации

Об этом в ходе форума "Россия зовет!" заявил российский президент Владимир Путин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Когда продвигаются идеи подобного тогда, мне кажется, что здесь вступают в силу даже не интересы подавляющего большинства стран мира в борьбе за экологию, а конкурентные интересы тех, кто продвигает соответствующе идеи на мировом энергетическом рынке. Эти люди ловко встраиваются в сегодняшние тенденции общественного сознания. А надо исходить из реальных вещей", – заявил Путин.

Путин выразил опасение, что из-за продвижения подобных идей развитие цивилизации может повернуться вспять и "человечество опять может оказаться в пещерах".

"Но только по причине того, что не будет ничего потреблять. И если так всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, приливов – на сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики мы просто не сможем сохранить свою цивилизацию. Надо же к этому относиться по серьезному, по-взрослому", – считает российский президент.

По словам Путина, он не хочет, чтобы человечество "в результате экологического коллапса или в результате каких-то других непредвиденных обстоятельств" оказалось бы снова в "пещерах".

При этом российский президент отнес газовую генерацию к "зеленой" энергетике.

"Сегодня российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире. Если посмотрел на структуру нашей энергетики, то мы увидим там значительную часть гидроэнергетики, атомной энергетики и газовой генерации", – сказал Путин.

При этом президент РФ считает целесообразным расширение использования газа вместо угля.

"Сегодня в значительной степени на экологию во многих странах мира оказывает влияние в том числе уголь, который сейчас является самым массовым первичным энергоносителем в мире. Больше всего угля сжигается для получения энергии. В этом смысле пренебрежение таким самым чистым углеводородом как газ на мой взгляд является абсолютно странным. Потому что это самый чистый углеводород", – подчеркнул Путин.

В июле 2019 года Путин также говорил о минусах "зеленой" энергетики. Тогда российский президент назвал ветровую генерацию энергии и солнечные электростанции тупиковым путем развития.

При этом Путин также заявил о негативном влиянии на природу ветряных электростанций. "Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - говорил Путин, выступая на саммите в Екатеринбурге.