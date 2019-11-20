"Альфа-Банк" уволил директора по розничному бизнесу

Как сообщил банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, топ-менеджер уволен на основании решения наблюдательного совета банка от 15 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finclub.

В "Альфа-Банке" отметили, что в состав правления вместо Карчажкина пока не выбран ни один кандидат.

Алексей Карчажкин с сентября 2017 года занимал должность вице-президента, директора "Альфа-Банка" по розничному бизнесу.

Имеет 20-летний опыт успешной работы на руководящих должностях в ведущих западных и международных компаниях, в том числе 15 лет опыта работы в банковской сфере.

26 марта 2018 года Карчажкин вошел в состав правления "Альфа-Банка".

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Как сообщалось, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам января-сентября 2019 года составила 1,49 млрд грн, что на 69,2% больше, чем за тот же период 2018 года (879,19 млн грн).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.