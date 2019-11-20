Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно обнародованным депутатом данным отчетности компании, чистый доход "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев составил 25 млрд грн, себестоимость произведенной продукции – 14,7 млрд грн, валовая прибыль – 10,3 млрд грн.

"Всего за 9 месяцев компания добыла около 14 млн тонн угля, следовательно, производственная себестоимость – около 1 тыс. грн за 1 тонну угля", – констатировал Герус.

"Рентабельность по операционной прибыли составила 32%. Это очень хорошие финансовые результаты. Особенно в такой бедной стране, как наша. Ведь этот уголь не продавался на экспорт, а конвертировался в электроэнергию и оплачивался украинскими потребителями", – добавил депутат.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова владеет 100% акций "Павлоградугля".