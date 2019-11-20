ЕБРР выделит $50 миллионов на развитие биоэнергетики в Украине

Об этом ассоциированный директор, заместитель главы ЕББР в Украине Леся Кузьменко сообщила на официальном открытии программы "Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Программа направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомассы, На ее реализацию мы рассчитываем мобилизовать порядка $50 млн", – сказала Кузьменко.

Ведущий инженер ЕБРР в Украине Татьяна Маркута уточнила, что общая сумма рассчитанной на четыре года программы составит $55,8 млн, и запустить ее планируется с четвертого квартала 2019 года, а Глобальный экологический фонд в рамках программы предоставляет грантовую поддержку.

В частности, большая часть этих средств – $50 млн – будет направлена на кредитование биоэнергетических проектов в частном секторе, еще $3,5 млн – на поощрительные гранты. Остальные средства планируется направить на информационную поддержку и образовательные проекты в сфере биоэнергетики.

"Мы посмотрим на варианты возможного стимулирования развития биоэнергетики в рамках программы и выберем 2-3 направления, которые будут наиболее выгодны Украине", – добавила ведущий инженер ЕБРР в Украине.

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Маркута отметила, что поддержка рассчитана на компании в сфере агро и логистики, компании, которые могут работать с отходами, а также те, которые производят и перерабатывают биомассу.

"Теоретически, любая частная компания, которая так или иначе повлияет на развитие цепочки создания биомассы, может стать бенефициаром этой программы", – подчеркнула Маркута.

По словам Кузьменко, сельхозсектор имеет огромный потенциал агробиомассы, которая может использоваться для производства энергии.

"По оценкам наших специалистов, используется не более 5% остатков на полях для переработки и производства энергии. Программа направлена на ускорение производства возобновляемой энергии и предоставление финансового инструмента, который позволит мобилизировать инвестиции в данный сектор", – уточнила менеджер ЕБРР в Украине.

По данным ЕБРР, банк с 2006 года инвестировал в проекты по возобновляемой энергетике более 500 млн евро, в том числе 120 млн евро – в проекты по биоэнергетике.