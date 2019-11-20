Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях ОККО и WOG автогаз второй день подряд дорожает на 5 копеек за литр. Средняя по стране цена газа на АЗС этих сетей увеличилась до 12,18-12,19 грн/л.

Столичная сеть KLO повысила цены на 10 коп. – до 12,34 грн/л, Glusco – на 18 коп. – до 11,35 грн/л.

В харьковской сети "Родник" стоимость автогаза выросла на 10 копеек – до 11,49 грн/л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 20 ноября составляет 11,53 грн/л.

Розничные цены автогаза перешли в рост, реагируя на удорожание сжиженного газа в опте. С конца октября, оптовые цены поднялись на 5% (950 грн/т) – до 18 700 грн за тонну.