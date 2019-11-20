Дубилет анонсировал объединение всех колл-центров органов власти

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органах власти", – сообщил Дубилет.

По словам министра, централизация таких процессов позволит повысить качество работы и сократить госаппарат.

"Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр – это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", – пояснил Дубилет.

По словам министра, организацией единого колл-центре займется его бывшая коллега по Fintech Band Юлия Гусева.

Дубилет добавил, что также будет изменена система мотивации операторов колл-центров. Кроме того, вскоре обращение можно будет направить не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры.

"Как в "Монобанк". Не потому что это модно, а потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет. Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в "Монобанк". При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие", – отметил министр.

Дубилет также сообщил, что для операторов планируется создать удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из Киева.