Завод Коломойского решил выкупить парковку перед центральным офисом "Приватбанка"

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на региональное издание "Информатор".

В частности, на аукционе 19 ноября КП "Міськавтопарк" продало право на организацию и эксплуатацию площадки для парковки, расположенной по адресу: ул. Набережная Победы, в районе дома №30, в котором находится центральный офис "Приватбанка" в Днепре.

Первоначально, цена парковки на 144 машиномест, из которых 15 спецмест для бесплатной парковки людей с инвалидностью, была установлена в сумме 86,4 тыс. грн.

Государственный "Приватбанк" в ходе торгов предложил за этот лот 1 млн грн, тогда как подконтрольные Коломойскому "Днепроазот" и "Никополький завод ферросплавов" – соответственно на 3 и 5 тыс. грн больше. По данным на сайте ProZorro, с последним планируется подписание договора.

Как сообщалось, с конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.