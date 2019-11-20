"Газпром" прокомментировал отказ от размещения евробондов из-за "Нафтогаза"

Об этом заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"У нас все хорошо. Деньги сейчас не нужны", – сказал представитель компании.

Отвечая на вопрос РБК, по какой причине отменено размещение евробондов в швейцарских франках, послужили ли тому риски ареста средств или активов по запросам "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража, Иванников сказал: "Сделку о размещении бондов официально не объявляли".

Ранее топ-менеджеры "Газпрома" на встречах с инвесторами говорили, что бонды в швейцарских франках могут быть размещены до конца этого или в следующем году и юрисдикция компании-эмитента сменится с Люксембурга на Великобританию.

"Никто не говорил, что размещение будет обязательно. Когда вы говорите, что мы отозвали сделку, я говорю, что мы ее не объявляли. Поэтому говорить, что мы ее отозвали, смысла нет", – сказал Иванников.

Топ-менеджер добавил, что ранее "Газпромбанк" в своих документах раскрыл, что "Газпром" собирается размещать бонды.

"Откуда они взяли, что мы собираемся? Надо спрашивать их, это глупость", – сказал Иванников.

Отвечая на вопрос, арестованы ли средства от предыдущего размещения бондов в иенах ("Нафтогаз" сообщал об аресте активов люксембургской компании - эмитента предыдущих бондов), Иванников заявил, что эти деньги не заблокированы.

"Размещение бондов было завершено в прошлом году. Мы эти средства уже получили и уже забыли про них, а вы все еще вспоминаете прошлогодние пирожки", – заявил топ-менеджер.

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Как сообщалось, по данным российских СМИ, "Газпром" отменил намеченное на прошлую неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги по инициативе "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Перед этим "Нафтогаз" добился ареста счетов SPV-компании для выпуска еврооблигаций "Газпрома" в японских иенах – GazAsia Capital S.A.

"Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга на сумму около $3 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщается, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.