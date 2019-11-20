ЕЦБ лишил лицензии замешанный в отмывании денег из Украины Meinl Bank

Об этом заявили в Управление финансовых рынков Австрии (FMA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября", – говорится в заявлении FMA.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после публикации.

Также сообщается, что надзор в отношении Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA, однако "ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков".

Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Читайте также: Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков

Как сообщалось, в феврале 2019 года Deutsche Welle писала, что Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank с 2016 года. Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не назвали, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах – как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.

По информации Фонда, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из "Пивденкомбанка", $40 млн – из "Терра Банка", $39,5 млн долларов – из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. К использованию такой схемы накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка "Национальный кредит", $59 млн из банка "Финансы и Кредит" и $115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A в Люксембурге.