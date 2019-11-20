Импорт электроэнергии в октябре вырос на 71%, – "Укрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба оператора объединенной энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В том числе в "остров Бурштынской ТЭС" в октябре поступило 258 млн кВт-ч импортной электроэнергии, а в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины – 343 млн кВт-ч.

"При этом значительный рост (в 2,3 раза) импорта произошел из Венгрии в "остров Бурштынской ТЭС". Также начались импортные поставки из России в ОЭС Украины в объеме 128 млн кВт-ч", – отмечается в сообщении.

В то же время суммарный экспорт электроэнергии в октябре составил почти 618 млн кВт-ч. Из них в европейские страны из "острова Бурштынской ТЭС" – 416,2 млн кВт-ч. Экспортные поставки в Польшу составили 150,4 млн кВт-ч, в Молдову из ОЭС Украины – 51,4 млн кВт-ч.

В течение 1-14 ноября суммарно из России и Беларуси в ОЭС Украины импортировано 179,97 млн кВт-ч при плановых коммерческих поставках 326,88 млн кВт-ч. В частности, из России – 99,74 млн кВт-ч (при плановых поставках 168 млн кВт-ч), из Беларуси – 80,22 млн кВт-ч (при плане 158,88 млн кВт-ч).

"Фактически плановый график поставок был ограничен за весь период на 45%... Ограничение импорта является элементом комплексных мероприятий диспетчерского управления для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии и операционной безопасности энергосистемы Украины", – уточнили в "Укрэнерго".

В компании пояснили, что в первой половине ноября корректировка объемов импорта была вызвана значительным снижением потребления электроэнергии за аномально теплой погоды. В частности, в пиковые часы ночного минимума и вечернего максимума объемы потребления были меньше на 2,5 тыс. МВт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.