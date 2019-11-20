В Польшу прибыл LNG-танкер с американским газом для Украины, – посольство США

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице посольства США в Украине в сети Facebook.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море. Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в мае глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

В октябре "Укртрансгаз" завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области, что позволит расширить возможности для импорта в Украину газа из Польши и других стран через LNG-терминал в Свиноуйсьце.

После завершения тестирования этого нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность газопровода возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров газа в сутки или почти 6,6 млрд куб. м в год, что соответствует примерно половине годовой потребности Украины в импорте газа.

В свою очередь польский газотранспортный оператор Gaz-System проанализирует необходимость соответствующих действий для обеспечения такой возможности со своей стороны.