Глава "Райффайзен Банка Аваль" после вручения подозрения вошел в правление Европейской бизнес ассоциации

Соответствующее решение было утверждено по итогам прошедшего во вторник, 19 ноября, годового юбилейного собрания ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Борд правления в ближайший год также будут составлять Томаш Фиала из инвестиционной компании "Драгон Капитал", Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровская (Henkel Ukraine), а также представитель Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

Они сменили представителей компаний Radisson Blu Hotel, Arzinger, Farmgate. ЕБА объединяет более 1,1 тыс. компаний.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября НАБУ задержало 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей, "Райффайзен Банк Аваль" уже пообещал внести эту сумму.

По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита в сговоре с бывшим собственником банка, зная, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В поддержку Писарука выступили Европейская бизнес ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата в Украине, Форум ведущих международных финансовых учреждений.

Позднее НАБУ также письмом сообщило о подозрении бывшему владельцу и экс-главе правления "VAB Банка" Олегу Бахметюку и Денису Мальцеву, поскольку их местонахождение неизвестно. По словам Бахматюка, он сайчас находится в Швейцарии.