Суд начал банкротство производителя мороженого и пельменей "Геркулес"

Инициатором процедуры выступило частное предприятие "Маринато", которое ссылалось на наличие у "Геркулеса" долга по договору беспроцентного финансовой помощи от 9 апреля 2015 года в размере 3,42 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявитель также указывал на наличие задолженности "Геркулеса" по решению хозяйственных судов в сумме 18 млн грн перед банком "Пивденный", на 29,3 млн грн – перед банком "Кредит Днепр", на 21 млн грн – перед "Укрэксимбанком", на $3 млн –перед "Райффайзен Банком Аваль".

22 февраля Хозсуд Донецкой области издал приказ о принудительном исполнении решения этого же суда от 24 января по делу об обращении взыскания на предмет ипотеки в счет погашения задолженности ЧАО "Геркулес", ПАО

"Донецкий городской молочный завод №2 ", ООО "Украинский продукт" перед "Райффайзен Банком Аваль" на $14,37 млн по кредитоному договору от ноября 2013 года.

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Кроме того, Хозсуд Донецкой области рассматривает дело по иску Фонда гарантирования, который действует в интересах банка "Петроммерц-Украина" (на ликвидации), к ЧАО "Геркулес", ПАО "Донецкий городской молочный завод №2", ООО "Добрыня-Продукты", ЧП "Украинский продукт", ООО Агрофирма "Горняк" о солидарном взыскании $10,5 млн долга по договору от июля 2012 года.

В госреестре конечными бенефициарами ЧАО "Геркулес" (зарегистрировано в Краматорске) значится Виктор Гашпар, ПАО "Донецкий городской молочный завод №2" – Виктор Гашпар, Юрий Рубан, Геннадий Узбек, ЧП "Украинский продукт" – Игорь Андреев.

Собственно, с бизнесменом Игорем Андреевым и связывали "Геркулес" – одного из крупнейших в Украине производителей мороженого и полуфабрикатов.