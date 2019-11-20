Сегодня в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних газовых консультаций

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, предыдущие технические трехсторонние консультации состоялись в Брюсселе 8 ноября, они были сфокусированы на соглашении о подключении между "Газпромом" и новым украинским газотранспортным оператором и на бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года.

В то же время дата проведения следующей трехсторонней министерской встречи по газоснабжению с участием ЕС, Украины и России все еще не определена, Еврокомиссия надеется провести ее до конца ноября.

Тем временем российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал его неприемлемым.