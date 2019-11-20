"Укрэнерго" заявило о нехватке средств для выплат по "зеленым тарифам"

Как сообщает пресс-служба компании, для выплаты авансового платежа в полном обеъеме 812 млр грн не хватает более 481 млн грн, передает БизнесЦензор.

В "Укрэнерго" напомнили, что в течение июля-октября НЭК осуществило все необходимые платежи для компенсации затрат на "зеленый" тариф как "Гарантированного покупателя", так и поставщиков универсальной услуги (ПУП).

"Основной причиной нехватки средств для компенсации "зеленого тарифа" сейчас является неравномерность и задолженность по уплате участниками рынка услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии. По состоянию на 14 ноября эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов – 90%", – сказано в сообщении.

В компании констатируют, что таким образом выплата средств для "Гарантированного покупателя" возможна только за счет остатков на банковских счетах "Укрэнерго". На 14 ноября они составили около 780 млн грн, из которых компании необходимо зарезервировать 530 млн грн для уплаты налога на прибыль по итогам девяти месяцев 2019 года, который нужно оплатить до 20 ноября.

"Учитывая, что в течение 14-20 ноября "Укрэнерго" ожидает поступления по оплате услуг по передаче электроэнергии в размере около 100 млн грн, "Укрэнерго" 14 ноября 2019 заплатило "Гарантированный покупателю 340 млн грн в счет аванса для оплаты "зеленого" тарифа", – сообщили в компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что кроме задолженности участников рынка по уплате тарифа за передачу электроэнергии, компания в течение июля-ноября недополучает средства по оплате за услуги передачи от ряда предприятий, для которых с июля 2019 действие возросших тарифов на передачу на второе полугодие 2019 года приостановлено ​​в судебном порядке и им начисляется плата за предыдущим тарифу.

"В результате общее недополучение средств за июль-ноябрь из-за приостановки тарифов через суд составляет 406,62 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующих решений судов", – констатируют в компании.

"Укрэнерго" обещает направлять средства на оплату счетов "Гарантированного покупателя" для компенсации расходов на оплату "зеленого" тарифа.

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным лишь для компаний, которые присоединились к указанному иску. Это подконтрольные группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

По оценке "Укрэнерго", в связи с этим к концу года у компании может возникнуть дефицит средств в сумме 1,58 млрд грн (9% всех расходов) для компенсации ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) расходов на оплату "зеленого" тарифа.